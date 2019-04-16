桃園反六輕領導人、民主前輩黃安滄過世

2019-04-16 21:41

［記者謝武雄／桃園報導］有桃園市民主前輩稱號的黃安滄，於4月3日清晨因心臟病發、安詳辭世，享壽63歲，家人今天在中壢御奠園天御廳舉行告別式，場面備極哀榮。黃安滄是桃園反六輕領導人，曾帶領上千客家鄉親到台北抗議，最後迫使台塑集團將六輕設在觀音計畫作廢，最後才會遷到雲林麥寮。

黃安滄的公祭儀式，除了親朋好友外，桃園市長鄭文燦辦公室主任陳坤榮代表鄭文燦到場致意，立委蔣絜安、陳賴素美、水利會會長黃金春、總幹事黃金德及多位議員也都到場致意。

生於1957年的黃安滄是新屋客家人，20歲就投入黨外運動，曾經幫忙省議員黃玉嬌、立委張德銘、嘉義市長許世賢、台北縣長尤清、民進黨主席許信良等人助選，更積極參與全國環保、工運、社運、學運等社會運動。

1987年10月25日，黃安滄與台大教授邱榮舉、胡鴻仁等9人共同創辦「客家風雲」雜誌，為客家人發聲；1988年，黃安滄又投入「還我母語」運動，擔任副總領隊、桃園縣負責人，之後還推動廣電法修法，解除對方言節目限制，要求電視台製播客家節目，堪稱一生為保留客家文化、語言而努力。

黃安滄於1988年投入反六輕、反杜邦活動，帶領上千位客家鄉親到立法院、環保署抗爭，要求當時的環保署長簡又新出面說明，還邀請台大教授施信民等12位教授、北美台灣人教授協會黃昭淵、林武男等9位教授做六輕複評工作，最後六輕只好捨觀音、遷到如今的雲林麥寮。

黃安滄一生奉獻台灣民主運動，從1981年到1987年，連續出版民主萬歲、大對決、政治風暴、特權的真面目，為台灣民主奉獻一份心力，誠如他在「民主萬歲」自序中提到「在當局刻意塑造的氣氛，使得人民對選舉抱持恐怖心理，選舉離不開暴力、警察、特務，最後希望台灣走向開放社會「選舉並非恐怖，而是件和吃飯、睡覺一樣的好事啊！」

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