統聯客運新增桃園市公車715A路線 五月一日起開通

2019-04-15 12:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕統聯客運桃園市公車715（八德—捷運永寧站，簡稱715公車）為了服務更多乘客，5月1日起調整上、下午各兩班車為715A路線，增加停靠八德區溪濱公園等車站，讓八德擴大都市計畫區內新建案的居民，不用再走一大段路，就能搭車到新北或台北市。

715公車是八德區乘客前往捷運永寧站的重要交通工具，抵達捷運永寧站後，再轉搭捷運即可前往台北市，對於在新北或台北市上班的乘客而言，非常方便。

建德路周邊的八德擴大都市計畫區內有許多新建案，搬入的居民愈來愈多，他們說，每天上午要搭公車到永寧站，需走近1公里才能搭車，非常不便。

立法委員趙正宇接獲陳情後，上午邀桃園市政府交通局與統聯客運人員會勘，決議5月1日起新增715A公車路線，由建德路上的溪濱公園發車，行經新增建德長興路口、建德興豐路口、深耕十等站後，再接回715公車的豐德中正路口站等路線，讓八德擴大都市計畫區的居民方便搭車。

715A公車目前規劃上午6點20分、6點40分從溪濱公園發車，下午6點10分、6點40分從捷運永寧站發車，趙正宇補充，因每天上班時間，715公車行經義勇街、忠勇街各站時幾乎都客滿，既無法讓乘客再上車，也浪費繞行市區的時間，所以715A公車不再繞行義勇街、忠勇街，改走介壽路右轉和平路，路線有小幅度調整。

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