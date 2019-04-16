桃園龍潭大池6月起全面禁止垂釣 民眾反應兩極

2019-04-16 18:28

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區的龍潭大池擁湖色、親綠意，南岸周圍環境清幽，更是釣客間口耳相傳的好去處。不過，為了維護遊客安全、方便大池管理，龍潭區公所公告6月1日起，大池將全面禁止垂釣，加強派員巡查，違者可依法開罰500元以上、5000元以下罰鍰，對此民眾反應兩極。

龍潭大池屬於天然灌溉型埤塘，水源來自上游野溪，生態系豐富，池裡有福壽魚、草魚、烏鰡等魚種，堪稱天然魚場，每到假日，岸邊總是擠滿人潮，因而衍生水質、遊客安全及管理等問題。

龍潭區公所主任秘書徐榮俊說，鄉公所時代開放全池垂釣，每日至少有20、30人來釣魚，因不限魚餌使用，有釣客為吸引魚群，將蚯蚓、動物內臟、泥鰍等葷餌灑入大池，造成水質污染，還有部分人惡意「挫魚」，水面不時漂浮翻肚死魚，即使升格後僅開放大池南岸釣魚，情況仍時好時壞。

徐榮俊說，依照「桃園市公園管理自治條例」，在觀光埤塘、池塘從事垂釣行為，本來會被視為虐待、傷害動物，公所是站在敦親睦鄰的角度，一直以來都「睜一隻眼，閉一隻眼」，無奈限縮垂釣區成效有限，加上遊客服務中心改建後，今年將招商天鵝船等水上活動，為了安全、管理考量，只好出此下策，目前已設立告示牌提醒。

有10多年釣魚經驗的黃先生說，龍潭大池屬於全體市民，公所可加強取締、宣導，大可不必剝奪民眾的樂趣；另位李姓釣客則說，站在公共利益角度，為保護埤塘生態採取必要措施，可以理解與認同，對下一代也是很好的示範。

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