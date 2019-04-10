參與二戰自殺式轟炸東京行動！ 美軍僅存飛官103歲辭世

2019-04-10 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕美軍中校柯爾（Dick Cole）曾參與過第二次世界大戰，為當時駕駛B-25轟炸機，對日本進行自殺轟炸任務的杜立德空襲隊（Doolittle Raiders）僅存的隊員。今日美國空軍參謀長古德芬（David L. Goldfein）發推特證實柯爾已經過世，享嵩壽103歲。

根據《CNN》報導，杜立德空襲隊由80位自願的勇敢飛官組成，是一項「只去無回」的自殺攻擊。1941年日本偷襲珍珠港，擊沉及重創美軍8艘戰艦、3艘巡洋艦、3艘驅逐艦，摧毀188架戰機，造成2403人死亡，癱瘓美國海軍。4個月後，杜立德空襲隊發動反擊，16架每架載有5名成員的B-25轟炸機從航空母艦「大黃蜂號」（USS Hornet CV-8）甲板起飛，對日本東京發動自殺轟炸攻擊。

美國空軍國家博物館的官網表示，在這次活動之前，從未有中型轟炸機從航艦上起飛。館方指出，雖然這次出擊只造成了輕微的傷害，但是震懾日本民眾，讓曾承諾「日本國土不會再受攻擊」的日本領導人顏面無光，更讓原本跌落谷底的美國軍民士氣大幅提升。

報導指出，2017年，柯爾對於這項行動曾表示「我感覺很好，我們做了我們該做的事」，他也表示，當初由於燃料不足，他們被迫降落在中國。他跳傘降落在一棵松樹上，並在那過夜，最後被中國民眾發現，並帶他與該行動的指揮官杜立德（James Doolittle）會合。

當時，指揮官杜立德來到飛機殘骸旁，告訴倖存者「任務失敗了」，並認為自己會受到軍事法庭審判。而根據維基百科，在這次行動中，有3人喪生、1架往蘇聯的機上5名機組人員遭扣押並被拘禁、64人被中國的抗日軍民救助，最後輾轉回到美國。1人被日軍殺害，另外2名飛行員在中國海岸迫降時犧牲。回到美國的飛行員們不久又重返戰場，其中12人在戰鬥中殉職。

戰爭結束後，當時的機組人員恢復平民生活，他們每年舉行一次聚會，每人在聚會上都有一個寫著名字的專屬高腳杯，若有人逝世，他專屬的高腳杯就會被翻過來。2013年僅剩4名突襲者存活，2016年6月，科爾成為最後倖存隊員。今日，美空軍參謀長古德芬發推特表示，「柯爾中校已與杜立德空襲隊的戰友們團聚，永遠在天空翱翔了。」

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