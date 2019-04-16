清潔員也中鏢 台中某醫院麻疹群感染增加到10人

2019-04-16 19:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市某區域醫院麻疹群聚感染，今天再新增2名確診病例，均為醫院清潔員，研判是因為和確診麻疹病患暴露在共同空間而感染，目前該起醫院群聚案件共有10人確診，其中5名為院內護理師，衛生局持續監測相關接觸者共1066人，衛生局要求醫院加強感染控制措施，以降低病毒傳播風險。

衛生局調查，該醫院確診麻疹病患後將病房暫停收治新病患，並實施管制，也已完成員工疫苗接種，疾病管制署預期，疫情將可控制在第二波，發生第三波傳染機率不高。提醒醫師如有發現病患有疑似麻疹症狀，請儘速與衛生局防疫專線0928-912578聯繫並戴口罩就醫。

今年國人麻疹病例是近10年同期最高，且大多是境外流行。

衛生局長曾梓展指出，麻疹是高傳染力的疾病，提醒醫院工作人員應注意自身健康情形，發現具有「出疹」、「發燒」，及「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應立即通報醫院感染管制室人員安排就醫隔離，以爭取防治時效，避免疫情擴大。

曾梓展也提醒，民眾出現上述疑似症狀時，也可主動通報衛生局防疫專線協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。更多麻疹相關資訊，可至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922洽詢。

另外台中市也嚴防登革熱疫情，截至今年4月16日止，全市累計15例登革熱境外移入病例，是近10年同期最高，目前東南亞登革熱疫情嚴重，3月底國內有110人旅行團前往馬爾地夫旅遊，其中1位30多歲台中女性民眾返國後確診感染登革熱，為台中市今年第15例登革熱境外移入個案。

衛生局已完成該病住家及活動地周邊疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作，將持續社區監測至5月9日。

曾梓展表示，我國目前氣候溫暖適合病媒蚊生長，境外移入跟本土流行風險增加，除落實孳生源清除外，前往東南亞及登革熱流行地區務必做好防蚊措施，返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

曾梓展局長提醒，登革熱症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等（部分個案有腹瀉症狀）。

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