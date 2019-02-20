「麻」煩了！麻疹爆就醫群聚感染 護理師、陪診家屬中鏢

2019-02-20 15:42

〔記者林惠琴／台北報導〕「麻」煩大了！衛福部疾管署公布國內再新增3例本土麻疹，為北部2名30多歲女性與1名30多歲男性，近期無國外旅遊史，但均是日前越南境外移入個案、北部30多歲男性（指標個案）就醫時的接觸者，包含護理師與陪診家屬，是今年首起就醫群聚事件，目前居家隔離中。

疾管署副署長羅一鈞表示，指標個案今年1月30日返台，2月3、4日到台北市某診所、醫院急診就醫，新增3例個案均是他就醫時的接觸者，2名30多歲女性是診所護理師、1名30多歲男性是急診陪診家屬，若再加上昨日公布的1例也是在急診的陪診家屬遭他感染，累計1人已傳染給4人。

羅一鈞指出，經檢測發現，指標個案屬於高病毒量個案，就醫時咳嗽等症狀明顯，其他人處在同一候診區，可能因此造成感染。

衛生單位已掌握新增3名個案的家庭及職場接觸者共27人，但在可傳染期間有公共場所活動史，包含曾於2月13日至15日到台北市內湖區彰化銀行、合作金庫、國泰世華銀行，以及內湖區舊宗郵局、中山北路一段郵局，若民眾有相關時段、地點活動史，應自主健康管理18天。

羅一鈞也強調，近期將發出醫界通函，提醒醫療院所若有民眾從麻疹流行地區返台，並出現發燒症狀，應做好動線分流，例如急診可帶到另一區域，以降低傳染風險。

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