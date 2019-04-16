中鋼旗下子公司 捐贈240包嬰兒尿布

2019-04-16 16:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕為響應新北市政府實物銀行政策，中鋼集團旗下網際優勢公司今天捐贈240包嬰兒紙尿布給市府，市價約6萬元，協助弱勢家庭減輕負擔，並承諾未來會持續捐贈，幫助更多家庭受惠。

中鋼集團網際優勢公司董事長蘇彝士表示，網際優勢公司是中鋼子公司轉投資的關係企業，從事電子商務服務，近年在全體員工努力下轉虧為盈，希望回饋社會、關懷弱勢，同仁蒐集相關資訊時，發現新北市實物銀行經營管理完善，能迅速整合各界捐贈物資，轉送給有需求的家庭，因此決定捐贈物資給新北市府。

代表受贈的社會局副局長呂春萍表示，新北市實物銀行所受贈的物資，從馬桶衛浴設備到頭髮都有，但仍以民生物資如白米、麵條、罐頭等食物居多，對於家有嬰幼兒的弱勢家庭而言，尿布和奶粉是高單價的必需品及消耗品，也是一項經濟負擔，感謝中鋼集團網際優勢公司發揮企業社會責任，幫助弱勢家庭。

呂春萍表示，新北市實物銀行自開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，透過50個分行，快速將捐贈物品轉送到服務案家，從去年初到今年3月止，媒合4億4000多萬元市值的物資，幫助52萬人次。

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