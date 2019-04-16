偏鄉也能有飛行夢 立榮機師、空服為屏南學子「首航」

2019-04-16 19:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕翱翔天際是不少孩子的夢想，對偏鄉學子來說，可能連飛機都沒有機會搭乘，立榮航空與張榮發基金會首度到屏南地區開設航空職涯講座，找來資深機師、空服員及機務維修工程師，帶孩子深入了解航空世界的多元面貌。

「我從小就想飛，也希望讓學子知道如何築夢踏實！」定居屏東超過25年的機長徐維隆說，小時住台東看著志航基地飛機起降，就立下開飛機的志願，後來從軍在屏東駕駛鷹眼機，接著轉後跑道開民航機，一路上都盯著目標沒放棄過。

徐維隆說，從軍學開飛機只是一種方式，許多同事都是大學畢業後到長榮學習飛航技術，看似門檻雖高，卻人人有機會，最重要的是有很好的英文能力（多益650以上），以及強健的體魄及眼力，因此「最好多運動，少接觸手遊及電玩。」

包括機長、空服員、飛機維修安全工作的演講，令現場恆春、車城、枋寮等六所學校學子聽的津津有味，屏縣府教育處長江國樑、立榮航空董事長林志忠，也全程陪著孩子們隨著演講者們翱翔天際。

精采演講外，立榮航空及張榮發基金會共同捐贈屏東全縣國中共758個班級，每班一顆專屬的籃球，希望同學在課業之餘要強健體魄；講座過程也全程錄影，將提供給屏東縣政府教育處上傳至網路影音平台，無法前來參加講座的學校師生日後也能線上觀賞。

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