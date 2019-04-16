歐盟稱皮蛋「不適合人類食用」 防檢局：非台商品

2019-04-16 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕農委會防檢局今（16）日表示，近日媒體報導歐盟認定皮蛋不適合人類食用一事，因台灣產的皮蛋還未銷往歐盟，歐盟發現有問題的皮蛋，並非來自台灣的產品；而且台灣的皮蛋早已輸出多國且有出口實績。

綜合媒體報導，義大利警方日前在當地華人店鋪查扣800顆皮蛋、鹹鴨蛋，且因這批皮蛋沒清楚標示食物標籤，觸犯歐盟相關法律被沒收。不過防檢局強調，因台灣產的皮蛋還未銷往歐盟，那些被認定是有問題的皮蛋，並非來自台灣的產品 。

美國CNN的iReport專欄早在2011年就曾將皮蛋評為「世界最噁心的食物」之一，當時引來不少人批評，認為這只是飲食文化上的差異。而針對歐盟下令禁止進口皮蛋，防檢局說明，皮蛋是台灣的傳統食物，生產過程都是先將皮蛋係鴨蛋（或雞蛋）經清洗後，浸漬於酸鹼值13以上之氫氧化鈉液溶液中（濃度約5-7％），經室溫45-55天而成；已是華人地區民眾日常生活常見的食材。

防檢局也強調，台灣的皮蛋目前已輸出至多國且有出口實績，其中美國、加拿大及澳洲有要求須檢附防檢局簽發的輸出動物檢疫證明書，而輸出至日本及香港則不需要檢附檢疫證明書。此外，防檢局補充，台灣也正推動加工蛋品（包括皮蛋）輸銷歐盟，已由衛生福利部食品藥物管理署向歐盟提出申請，目前歐盟方面仍在審查中。

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