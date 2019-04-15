非洲豬瘟海漂豬周邊豬場陰性 馬祖豬肉輸台明凌晨解禁

2019-04-15 20:25

〔記者林惠琴／台北報導〕日前連江縣南竿鄉清水沃岸際發現非洲豬瘟陽性的漂流死豬，經採樣周邊半徑3公里僅1場豬場、30支豬血清送家畜衛生試驗所檢驗，農委會防檢局表示，結果均呈非洲豬瘟陰性，該縣豬隻及豬肉產品禁止輸台及其他離島的管制已於今日屆滿1週，將於明（16）日凌晨零時解除管制。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心的各縣市動物防疫機關通報棄置、海漂及查扣漁船豬隻（肉）檢驗結果，從去年底至今，累計採樣84件，共有6件呈非洲豬瘟陽性，包含金門縣4件、連江縣2件。

另外，防檢局今日也公布，接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1土雞場家禽確診H5N2亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序執行該場8週齡雞隻2萬2800隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場16例。

防檢局說明，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力，飼養業者須注意保溫及通風措施，並嚴格管制人員、車輛及野鳥等病原主要傳播媒介，只有落實良好的生物安全措施，才能將疫病阻絕於禽場之外。

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