紅葉少棒紀念館27年 文物今起歸還紅葉部落
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紅葉部落居民及紅葉國小棒球隊開心迎接紅葉少棒文物及照片歸還部落。（記者王秀亭攝）

紅葉部落居民及紅葉國小棒球隊開心迎接紅葉少棒文物及照片歸還部落。（記者王秀亭攝）

2019-04-16 12:47

［記者王秀亭／台東報導］台東紅葉少棒紀念館營運27年來，館內文物照片皆為台東縣政府所有，在延平鄉公所、部落民眾期盼下，今天在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，將館內文物全數歸還部落。

紅葉少棒隊在1968年8月25日以7比0懸殊比數擊敗世界冠軍的日本少棒關西聯隊，掀起台灣棒球運動熱潮，為追憶這群少棒小英雄，在紅葉國小興建紅葉少棒紀念館，81年啟用後，長期由台東縣教育處委託紅葉國小代管。

「尊重部落精神，理應歸還文物。」台東縣長饒慶鈴表示，紅葉少棒精神與部落傳承早已融為一體，幾經討論後，決定將紀念館內的文物與照片，歸還當時紅葉少棒成員所屬的紅葉部落，並委由延平鄉公所管理。

文物歸還儀式在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，饒慶鈴將冠軍獎盃及一心棒等79件文物、照片及清冊交與胡黃廣文，紅葉國小棒球隊員們也高呼隊呼。

胡黃廣文表示，延平鄉公所爭取紅葉部落屋及活動中心的改建，已獲花東地區永續發展基金補助，預計明年經費到位後動工，為一結合部落活動中心及紅葉少棒紀念館的建築，紅葉少棒文物也將以科技導入的互動方式呈現，成為展現紅葉少棒、布農族精神，及延平鄉農特產品展售平台。

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  • 在第一代紅葉少棒成員邱春光（中）見證下，台東縣長饒慶鈴（左）將一心棒交與延平鄉長胡黃廣文（右）。（記者王秀亭攝）

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  • 紅葉少棒紀念館內的文物與照片今起歸還紅葉部落，並委由延平鄉公所管理。（記者王秀亭攝）

    紅葉少棒紀念館內的文物與照片今起歸還紅葉部落，並委由延平鄉公所管理。（記者王秀亭攝）

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