紅葉少棒紀念館27年 文物今起歸還紅葉部落

2019-04-16 12:47

［記者王秀亭／台東報導］台東紅葉少棒紀念館營運27年來，館內文物照片皆為台東縣政府所有，在延平鄉公所、部落民眾期盼下，今天在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，將館內文物全數歸還部落。

紅葉少棒隊在1968年8月25日以7比0懸殊比數擊敗世界冠軍的日本少棒關西聯隊，掀起台灣棒球運動熱潮，為追憶這群少棒小英雄，在紅葉國小興建紅葉少棒紀念館，81年啟用後，長期由台東縣教育處委託紅葉國小代管。

「尊重部落精神，理應歸還文物。」台東縣長饒慶鈴表示，紅葉少棒精神與部落傳承早已融為一體，幾經討論後，決定將紀念館內的文物與照片，歸還當時紅葉少棒成員所屬的紅葉部落，並委由延平鄉公所管理。

文物歸還儀式在第一代紅葉少棒成員邱春光見證下，饒慶鈴將冠軍獎盃及一心棒等79件文物、照片及清冊交與胡黃廣文，紅葉國小棒球隊員們也高呼隊呼。

胡黃廣文表示，延平鄉公所爭取紅葉部落屋及活動中心的改建，已獲花東地區永續發展基金補助，預計明年經費到位後動工，為一結合部落活動中心及紅葉少棒紀念館的建築，紅葉少棒文物也將以科技導入的互動方式呈現，成為展現紅葉少棒、布農族精神，及延平鄉農特產品展售平台。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/