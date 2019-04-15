台南新門牌上路 竟傳出保護膜「凍未條」龜裂

2019-04-15 19:54

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市去年啟動門牌更換作業，近期永康區中山南路490巷卻傳出有門牌龜裂等「落漆」情況，恐因高溫日曬，導致外層保護膜損壞，不過，新門牌亮相沒多久就傳出損壞，不禁讓人質疑品質，住戶也怕門牌龜裂會難以識別，郵差送信時會受影響。

南市府去年執行門牌汰換計畫，全台南37區之中，因龍崎及左鎮戶數相較少，全區已更換完畢，其他行政區則採逐年汰換。新門牌新氣象，不過近期部分地區卻傳出新門牌表面有龜裂的情況，其中以永康區門牌為主，也讓地方居民議論紛紛。

永康戶政事務所指出，轄內永康區迄今更換約1萬面門牌，初步清點發現至少200面門牌損壞，由於更換數量多，明早會在逐一檢查，而新市區汰換862面門牌，也有15面新門牌有龜裂的情況，表面損壞的門牌數量會統一呈報市府戶政單位，後續將協助住戶再更換新的門牌。

門牌表面出現龜裂情況也讓民眾擔憂是否造成辨識不清，但實際走訪，損壞的門牌雖外觀較不佳，但仍可辨別路段戶號，也有郵務人員表示，郵差對當地戶號都相當了解，送信時甚少會一家家查看門牌號碼，頂多投遞前會再比對，民眾不必擔憂新門牌龜裂會影響送信服務。

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