竹北17日徵才活動 32家友善廠商提供托育等福利

2019-04-15 14:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣體育場本週三（17日）有一場友善廠商徵才活動，邀請具有托育設施（措施）及相關福利津貼的32家廠商參加，提供超過2000個職缺，希望讓員工兼顧家庭和工作，上班免煩惱！

這場友善廠商徵才活動，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府主辦，17日上午10點到下午2點，在新竹縣體育場（竹北市福興東路1段1號）登場。

竹北就業中心主任劉文菁表示，友善職場是企業實務管理中重要的競爭優勢，有助於提升員工組織承諾與工作績效，透過優質待遇的工作，提供創造托育設施（措施）、家庭日或員工眷旅遊及其他相關福利津貼等，營造友善職場，讓有溫度的工作環境，帶給員工幸福。

像是迅能半導體提供孕婦停車位、知名餐飲鬍鬚張公司提供子女獎學金及多元彈性工時供選擇，以及多家公司提供特約幼兒園、托嬰中心、生育禮金等福利，讓員工兼顧家庭和工作，上班免煩惱。

凡於現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可於服務台領取限量宣導品一份，送完為止。民眾可上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw/）、桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動，或電洽（03）554-2564#3223竹北就業中心劉先生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/