新竹眷村眷補證大公開！全台首展出大口小口經典眷補證

2019-04-15 13:48

［記者洪美秀／新竹報導］重回眷村時期拿眷補證領米、鹽、油的那個年代！新竹市眷村博物館即日起展出「眷村補給站～軍人眷屬身分補給證主題展」，讓大家眷村年代的大口、中口及小口怎麼劃分，也透過紀錄片，重溫那個領補助的時光，現場也展示人力車拉米、拉鹽的場景，讓很多眷村子弟都說，好懷念那個濃濃人情味的眷村時光。

新竹市文化局表示，此次展覽有「話說眷補證」、「眷補大集合」、「眷村映象館」、「眷補記憶庫」、「眷村時光機」五個主題，副市長沈慧虹今天表示，軍眷補給證展覽，呈現長輩的口述歷史的紀錄片，讓很多眷村兒孫輩能重溫那段美好溫暖的時光，也透過眷補證的展覽，傳達眷村濃濃的人情味。

新竹榮民服務處處長酆世俊說，看到展覽勾起不少回憶，兒時領物資最不喜歡領米，最喜歡領黃豆，因為領米後要挑許多小石子很辛苦，而黃豆可以打磨成豆漿、豆花喝到飽。

文化局長黃竫蕙表示，民國42年到78年間是物資匱乏年代，相較一般行業，政府給予軍人的待遇低，軍人家庭生活清苦。為照顧軍人家庭眷屬生活，軍方提供軍眷實物補給，按照眷屬與子女年齡分大口、中口、和小口撥發眷糧，但隨時代變遷，眷村居民已擺脫往日領取物資補助的艱困歲月，此次透過這樣的展覽，邀請大家來重溫眷補證的那個年代。

此次展覽也展出軍人眷屬補給證的由來，和眷補證提供的補給福利及使用方式，同時展示各種眷補證，還有互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示，更有眷村映像館，展出各種眷村生活的紀錄片，大家可坐著觀賞，認識了解眷補年代的文化風貌，展期到8月31日止，可電洽：03-533-8442。

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