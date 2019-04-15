限期升等引發大專師恐慌？全國私校工會：應擱置

2019-04-15 13:39

〔記者林曉雲／台北報導〕政院版教師法修法草案，提出大專師「限期升等」和「教師評鑑」納入資遣構成要件的修法內容，全國私校工會理事長尤榮輝表示，這次教師法修法範圍過大，原本說法只是要處理高國中小的不適任教師，但實際修法草案內容的影響層面，卻擴及私立大專教師，才導致各教師團體恐慌性動員。

尤榮輝表示，全國私校工會樂見教育部長潘文忠在立院答詢時有正面回應，這次修法的決策過程太草率，只能用荒腔走板來形容，並同時得罪教師團體與家長團體，執政黨似乎未記取修勞基法的教訓，再次扮演豬八戒照鏡子「裡外不是人」。

尤榮輝認為，教師法修法讓教師團體和家長團體對撞，主要是修法決策的形成，未與教師團體和家長團體溝通，也未辦過任何公聽會，幾乎是行政部門在冷氣房裡閉門修法，未考慮到教育現場實際的狀況，才會引起各教團如此大的反彈。這是最大的敗筆。

第二個敗筆是立法院在未有任何預警或徵兆下，突然將教師法修正案排入議程，讓教團有被「突襲」的感覺，造成更多的疑慮與不信任感。第三個敗筆是，教育部對媒體宣稱此次修法「只處理不適任教師」，但仔細閱讀修正草案，修法內容還涉及「教師兼行政」、「寒暑假上班」等制度變更，尤其觸及私立大專教師最有惡感的「限期升等」及「教師評鑑」，竟將二者納入資遣教師構成要件，尤榮輝直批，這種不接地氣的決策是如何形成，令人匪夷所思。

尤榮輝表示，教育部未能事先認識到修法層面過多、爭議性太高，而將法案送入行政院會，政院又照案通過未表反對意見，令人難以置信這部裝載著高危險性的彈藥車就這樣開進立法院。對執政黨來說，傷害已經造成，能做的風險控管，就是快速通過處理不適任教師，以及作為配套的教師專業審查制度相關條文，以呼應社會需求，至於其他修正修文，應予擱置再議，教育部擬定政策或修法應徵詢教育團體意見並多溝通，避免造成爭議或對立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/