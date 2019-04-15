育兒嬰津貼擴大發 親子天下調查︰57％家長認為減輕負擔

2019-04-15 12:32

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣總生育率全球敬陪末座，2018年為1.06，育齡婦女每人只生1.06個孩子，比2017年的1.125更低，也是連續第3年下滑。行政院為刺激台灣總生育率，推出新托育補助政策，其中包含擴大發放育兒津貼、提高托育補助等。親子天下調查顯示，超過半數57％的家長認為，新的托育政策對減輕負擔的確有幫助。

親子天下進行「0-2歲幼兒家長托育意願調查」，檢視政府的新政策是否能有效「催生」？調查結果顯示，超過半數認為的確有幫助，但僅有4成會「增加送托寶寶意願」，6成表示「毫無影響」。而被問及「政府新推出的托育政策，是否讓你再生一胎？」只有1成的家長表示，會考慮再生1胎。

調查也針對此階段家長，在育兒生活最困擾的項目進行調查，發現前三大困擾是：「沒有自己的時間」（56％），「經濟壓力大」（45％）及「工作和家庭難以平衡」（37％）。台灣的育嬰留職停薪制度已屬先進完備，但中小企業為主的台灣職場，對於育嬰留停仍常見各種「合法的為難」，調查結果反應，此波政策背後尚有另一個家長強大「想兼顧工作與照顧家庭」的需求有待解決。

親子天下表示，嬰幼兒家長理想中的托育方式，和現實也有落差，家長理想中的托育方式有74％是「自己或另一半在家照顧」、9％是「請爺奶或親屬照顧」；但現實狀況是51％能「自己或另一半在家照顧」，卻有21％「請爺奶或親屬照顧」。對許多家長而言，給爺奶照顧，也許是「不得不」的選擇，送托親屬長輩的前三名原因：「不信任由外人照顧」（61％）、「送托費用過高」（52％）、「工時長、常加班，家人照顧能較彈性」（43％）。

另調查也顯示，實際選擇托嬰中心或保母的家長，有77％認為在托嬰中心能「提供豐富學習環境，如同儕互動、教生活自理」；有74％認為選擇保母照顧，因「照顧人數少，減少感染風險」。

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