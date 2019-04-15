白沙屯媽、大甲媽進台中 鑾轎相會下午再等等

2019-04-15 12:39

〔記者陳建志／台中報導〕白沙屯媽祖和大甲媽祖今年難得同一天在8日起駕，今早並同時從彰化回鑾，信徒都很關心鑾轎是否相遇？上午8點和10點半左右鑾轎先後進入台中龍井區，白沙屯媽祖沿西濱公路下方平面道路往北進入梧棲，大甲媽則沿著大肚、龍井沙田路往沙鹿前進，因雙方維持超過10公里的距離，上午鑾轎已沒機會相會，要看兩鑾轎相會下午得再等等。

全國眾多媽祖信徒關心的白沙屯媽祖和大甲媽祖遶境，今年難得同時選在8日起駕，去程時在進入龍井、大肚、烏日時都恰巧選擇沙田路從大度橋進入彰化，信徒都很關心鑾轎回程時是否有機會碰面。

今天凌晨4點，白沙屯媽祖從彰化鹿港起駕，沿著西濱公路往北，約上午8點左右進入台中龍井，並繼續沿著西濱公路下方平面道路前進，沿路上千信徒隨行，場面相當壯觀。

大甲媽也是今天凌晨4點不到就從彰化市起駕，凌晨4點多就通過大度橋進入台中烏日，並沿沙田路行經大肚、龍井，沿途不但熱情迎接的鞭炮不斷，虔誠等待「倰轎腳」的民眾更是大排長龍。

今天中午12點左右，大甲媽鑾轎仍在龍井區沙田路4段，白沙屯媽祖鑾轎則在梧棲區台灣大道8段轉入民和路後在民和路2段駐駕休息，預計下午2點起駕，因大甲媽鑾轎預計中午仍在龍井沙田路4段，遶境隊伍並將在龍井休息，因雙方維持超過10公里距離，加上白沙屯媽祖的遶境路線飄忽不定，是否能碰頭要視下午行程才能確定。

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