大甲媽今天到雲林囉！最擔心的是他們

2019-04-09 09:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大甲媽今天到雲林囉！加上白沙屯媽祖也即將抵達雲林縣轄內，雲林警方製做媽祖遶境期間交通指南圖，繃緊神經防堵聚眾滋事，呼籲用路人及信徒配合，並請大家用熱情取代激情。

警方表示，大甲媽祖鑾轎預定今天下午5點由舊西螺大橋進入雲林縣轄、4月13日（星期六）凌晨2點由舊西螺大橋北上離轄，4月9日、12日夜間駐駕西螺福興宮。

進香期間大甲媽祖鑾轎4月10日（星期三）中午12點將由元長鄉崙仔橋南下離開雲林縣轄、4月12日（星期五）凌晨1點由元長鄉崙仔橋進入雲林縣轄，大甲鎮瀾宮網路上也公布媽祖鑾駕沿途休息宮廟進香時間預定表，方便信徒參拜。

白沙屯媽祖鑾轎預定明天中午過後進入雲林縣轄，4月11日（星期四）上午10點至11點抵達北港分局北辰派出所、中午12點抵達北港朝天宮；隔天4月12日上午5點舉行進火儀式後起駕北上回鑾。

由於白沙屯媽祖進香路線未定，警方預估大甲媽祖和白沙屯媽祖二大媽祖鑾轎最有可能會在12日相遇，虎尾警方做好萬全準備，呼籲信眾及社區民眾配合交通管制及疏導，用熱情來迎接媽祖，不要過於激情，避免衝突，圓滿順利完成一年一度的宗教盛會。

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