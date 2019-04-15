廣達《游於藝》宋代文物展 後龍溪洲國小登場

2019-04-15 11:56

［記者鄭名翔／苗栗報導］廣達文教基金會《游於藝》結合國立故宮博物院的典藏精華，「東方可頌--宋代文化大觀教育展」今日起於苗栗縣後龍鎮溪洲國小登場，由知名書法家謝鴻卿大筆揮毫以篆體寫下「游於藝」三字，為展出揭開序幕，校長莊忠賢表示，展覽讓孩子在藝術與人文環境中創作及教學，而4月21日正逢60週年校慶，歡迎校友回娘家欣賞展覽。

廣達游於藝展覽巡迴全國各地，將藝術及文化傳遞向下扎根，希望推動文化均富理念，其中「東方可頌--宋代文化大觀教育展」展出國寶級宋代文物，今早於溪洲國小熱鬧開幕。

校方為了迎接此次展覽，自寒假起就培訓學生研討文史資料，投入解說準備，並融入藝術課程體驗宋代文人創作及水墨畫由來，透過實作，以掛畫、焚香、點茶、插花等感受宋代騷人墨客之風，另還安排六年級學生結合版畫教學創作「溪州行旅圖」。

開幕茶會上，書法家謝鴻卿以篆體一筆一劃在大張宣紙上寫下「游於藝、溪州六十璀璨奔馳」等字，讓現場學生聚精會神感受書法之美；另也有溪州國小國樂團帶來的精采演出，讓校園充滿濃濃藝文氣息。

為了迎接此次展出，校方也培訓18名小小解說員，將每件文物作品的創作原由、精巧細節向每個參觀者闡述，莊忠賢說，透過此過程不僅讓孩子們對文化有更深認識，也可培養學生的表達能力，而展期至4月21日，當天正是逢溪洲國小一甲子校慶，也歡迎校友回娘家、看展覽。

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