宜蘭新生國小推AR實境 用手機、平板上英文課更好玩！

2019-04-14 16:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕AR擴充實境類的手機遊戲「Pokémon GO」，掀起抓寶旋風，但AR也能用在英語教學。宜蘭縣新生國小擁全縣唯一的「國際英語村」，近年校方導入AR（擴充實境）教學，透過平板、手機掃描圖像，學生就能不限時間、地點學英文；校方說，AR可增加學生專注力，提高學習興趣。

縣府從2008年起，在新生國小設立全縣唯一間國際英語村，透過各種主題區，包括機場海關、飛機機艙、醫院診所、銀行、郵局、購物商店、餐廳、韻律教室、電視攝影棚等，讓學生在全英語環境下，練習日常生活對話。

今年為英語村開村10週年紀念，新生國小校方今舉辦大型慶祝活動，規劃多項闖關及趣味競賽，其中，由校方資訊組設計的AR（擴充實境），則在現場開辦體驗區，透過手機、平板體驗AR教學，成為全校焦點。

新生國小資訊組長林逸群解釋，英語村每年約有2000多名國小高年級學生入村體驗，但受限時間、場景，學生學習時間容易被壓縮，且一個老師須對多人同時教學，效果有限，為此，才利用APP設計AR實境，用新穎教學方式，增加學英語動機。

林逸群說，學童持手機、平板等相機鏡頭，掃描立牌、掛軸或特定場景，畫面就會跳出外師教學，可依照對話依序回答螢幕中的外師問題，除了練習聽、說外，還有問答及提示功能，師生互動性高。

目前新生國小英語村有9個主題區，共設計約45個擴充實境場景，林逸群強調，目前AR技術越趨成熟，新型態的教學方法，能激起學童好奇心，對於專注力、學習效率都有幫助。

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