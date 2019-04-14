太平人倒垃圾不便 議員促增加垃圾收運頻率

2019-04-14 15:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕太平區人口超過19萬，垃圾收運每週上午5次，夜間週二、週六共8處定點，上班族抱怨夜間倒垃圾要遠走500米，廚餘置放過久餿味難聞，市議員張玉嬿今批評，原市區每週早晚收運10次，太平人拒當二等公民，要求增加收運頻率及定點。

林姓民眾向張玉嬿陳情，全家都是上班族，沒辦法在白天垃圾車經過時倒垃圾，日間定點僅到8點不合適，往往要跑百米才來得及丟，只有晚上有時間倒垃圾，否則就是上班途中跨區丟垃圾。

林不平的說，太平夜間定點倒個垃圾要走500米，誇張又擾民，每週僅週二、週六，廚餘3天才倒1次，冰箱也不夠放，放在市府發送的廚餘桶容易發臭；以前住北區，每週早晚收運10次，還有定點，太平人根本是二等公民。

張玉嬿批評，太平區人口超過19萬，全市第4多的行政區，上班族又多，1週垃圾收運僅5次且都在上午，夜間僅週二、週六共8處定點，實在不便民，難怪違規丟垃圾的案例層出不窮，也易有髒亂點。

她表示，上班族辛苦騎機車到日間定點倉促倒垃圾，8點截止，垃圾車就已半滿，可見需求量之大，要求環保局優先增加太平清潔隊人力，廣設夜間定點，並從1週2天增至5天，方便民眾倒垃圾。

環保局表示，目前的垃圾收運模式都參考過去當地民眾需求、生活型態及地理環境等因素，經持續滾動式管理後形成，共有23條日間收運路線及8處夜間定點收運。近年來太平地區發展迅速，會評估增設每週夜間定點數量、收運點及頻率，提供更優質服務。

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