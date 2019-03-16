獨家》垃圾清理挑戰墾丁版 樹林裡「這個」多到爆…

2019-03-16 15:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全球正流行「垃圾清理挑戰」（Trash challenge）的活動，擁有美麗山海風光的墾丁地區，也有一群年輕人舉辦活動響應，今針對平時淨灘少進入的珊瑚礁海岸林撿拾，發現隨意丟擲的「提神飲料瓶」超級多，兩小時清出兩百多公斤瓶罐垃圾，希望更多人跟風響應這項活動。

「垃圾清理挑戰」是從國外開始流行，挑戰者在家裡附近的街道、山區、海灘、草叢、田野等等，找一塊髒亂地點拍照，恢復乾淨後帶著一包包垃圾拍照離開，目的不只是讓環境更美好，也希望能讓那些在公共場域或自然生態中亂丟垃圾的人感到羞恥。

特別南下參與活動的民眾小誼說，這些地點都是「釣點」及祕境小路周邊，垃圾種類大多是飲料瓶、塑膠袋，最多的是深褐色的知名「提神飲料瓶」，而且都被刻意拋進林投樹叢內，清理上相當困難，隨便都能撿出數十隻，髒亂景象相當可怕。

發起活動的游家銘、劉正巍、林育先等人表示，這項有意義的環境活動，很快便獲得恆春國中田徑隊、恆春青工會、全美文教、國境之南生態協會及當地不少教師響應，特別避開常有淨灘活動的大型沙灘，專挑海岸林及礁岩海岸線進行挑戰，卻被滿滿的垃圾嚇到，希望活動能喚起更多人參與，也提醒民眾勿亂丟垃圾。

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