苗縣通霄「四庄媽」回鑾 5千人次吃飯擔

2019-04-14 14:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣通霄鎮四庄媽祖今天由雲林縣北港進香回鑾後展開遶境，中午由今年值年的竹仔林庄擺飯擔酬謝陣頭及慰勞隨香信眾，各家戶準備炒米粉、爌肉、油飯等美食，現場湧入約5千人次吃飯擔民眾，場面盛大，成為縣內特殊的進香文化。

通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，約有130年歷史。

四庄媽昨天一早南下展開年度宗教之旅，分別前往彰化縣南瑤宮、嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，今天清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮遶境四個庄，祈求國泰民安，風調雨順。

四庄媽鑾駕今天中午返回竹仔林庄，隨即舉行安座儀式，不少陣頭也來參拜，現場熱鬧滾滾，明年將輪由北勢庄信眾供奉。

「吃飯擔」是四庄媽進香文化的重頭戲，地方耆老說，早年準備飯擔主要是犒賞參與遊庄遶境的陣頭、信眾，當時參加人數約1、200人；近年來，隨著資訊發達，每年都吸引大批民眾吃飯擔，有些還專程從外縣市來體驗。

今年的吃飯擔由竹仔林庄負責，地方信眾準備的爌肉、炒米粉、湯圓、雞酒、竹筍湯、油飯等約300攤飯擔，讓信眾「吃免驚」，通霄鎮公所今年還準備了烤大豬，與信眾分享；擺設飯擔的竹林路約200公尺，擠滿吃飯擔民眾，現場人頭攢動。

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