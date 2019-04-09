殘暴影像曝光！媽祖面前記者遭毆全紀錄

2019-04-09 12:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕「不知道會這麼誇張！」今天凌晨發生在大甲媽祖遶境彰化市，1名電子媒體記者和2名警察遭群眾毆傷事件，打人過程被民眾從高處拍攝紀錄，受傷的中天記者陳勝偉描述發生經過，當下他被人用拳頭巴頭、擊背、腳踹，他擋都擋不住無法反擊，只能防守，群眾行為實在粗暴。

這起暴力事件，警方共逮捕4名涉嫌人、17名關係人，4名涉嫌人都是20多歲到30歲的年輕人，訊後涉嫌人移送法辦，關係人請回。

被毆傷的記者陳勝偉說，當時，現場有路人昏倒等待送醫，救護車來了，消防人員先把這名路人送上救護車，不料，一群人當中有人被辣椒水噴到，這群人也想讓被辣椒水噴到的人上救護車，消防人員解釋1台救護車只能載送1名病患，要這群人等待稍後會來支援的救護車。

陳勝偉表示，昏倒路人被送上救護車時，他站在人群後方拍攝畫面，對方（指打他的人）么喝他不要拍，他聽到想再往後方移動，但地上有東西擋住，後面也還有人，他後退不了，只能把攝影機舉高，怎知對方一直覺得他在拍他們，瞬間有人先對他丟水瓶，緊接有人從後方鬆脫他的攝影機，攝影機掉落地面後，就有人出拳、動手動腳，毆打他的頭、踢他的胸部、背部、踹他的腳。

「我擋不住，無法反擊，只能先防守…場面就是不知道會這麼誇張！」陳勝偉指出，打人太可惡，他會保留法律追訴權，循司法途徑討回公道。

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