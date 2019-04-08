膽大包天！ 大甲媽遶境彰化爆推擠 顏清標被人巴後腦

2019-04-08 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕大甲媽祖7日晚間展開9天8夜遶境行程，鑾轎今天（8日）下午約4點過大度橋抵達彰化縣，沒想到有熱情陣頭人員欲闖入扛轎，因而爆發小小衝突，過程中大甲鎮瀾宮董事長顏清標不但被推擠，後腦勺也遭不明人士巴了一下。

為防止重演昨日台中因大甲媽繞境所發生的衝突，彰化警方今天派出大批警力駐守在彰化市中山路上，甚至出動霹靂小組員警嚴加戒備。沒想到4點多大甲媽祖鑾轎抵達彰化市接轎區，在縣長王惠美接駕後，竟有陣頭人員闖入作勢扛轎，場面瞬間失控亂成一團，幸好警方霹靂小組員警及時排除，衝突並未擴大。

據《三立新聞網》報導，這一波小衝突讓王惠美被擠得整個傻眼、花容失色，連顏清標也沒有倖免，混亂中後腦杓遭不明人士巴了一下，當下立刻火大喊「啊不是講好了？」事後受訪則呼籲大家要冷靜，希望日後別再發生搶轎的情況。

針對媒體詢問今年彰化派出比以往還要多的警力，就是要防止打架滋事，顏清標接受《蘋果日報》訪問時也強調，大家拜媽祖就是要求平安、身體健康，呼籲大家不要打架，因為「打架的帳都是算在我身上」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/