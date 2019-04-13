米香哥跟著大甲媽祖「蹦歸路」 霸氣讓大家呷免驚

2019-04-13 17:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年騎三輪車環島蹦米香送愛心的「米香哥」，本週跟隨大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程，一路爆米香讓信眾免費吃米香補充體力，他說，一路聽到很多感人的故事，其中有阿嬤已84歲，參加「繡旗隊」17年，從不缺席的理由就是「愈走對兒孫愈好」，而隊伍中的許多長輩都是為兒孫而走，這份愛讓人動容。

人稱「米香哥」的陳漢宗，去年9月20日從南投縣草屯鎮出發，沿路「蹦米香」（爆米香），原本想靠這個手藝賺旅費，後來意外地充當朋友的愛心大使，現場爆米香再送給偏鄉學校或在偏鄉服務的醫師、牧師，而這趟環島激出他的鬥志，也「蹦」出一條新的路，用爆米香來傳愛。

多年前就曾跟著大甲鎮瀾宮媽祖遶境的陳漢宗，今年再度跟隨大甲媽祖走7天8夜，每天找定點爆米香，讓徒步隨行的信眾或在地民眾品嘗，而他昔日的「頭家」寶島時代村決定贊助他的愛心，提供全部材料費，讓他放心地爆、大方地請大家吃！「米香哥」在臉書公布每天駐點爆米香的地點和時間後，也不忘加上「爆到無力為止」，「不怕大家來吃」！

陳漢宗說，跟著大甲媽祖多日，被很多長輩的心意感動，像有一位澎湖來的阿嬤走得慢，而為了能跟全程，就花6000多元買了一部腳踏車，他問阿嬤，「遶境結束後，腳踏車如何運回澎湖？」阿嬤回說，「哪裡有需要就捐出去！」從她身上看到了」豁達和喜捨」。

「還有一位84歲阿嬤參加繡旗隊17年，從不缺席！」陳漢宗說，這位阿嬤從67歲就是大甲鎮瀾宮媽祖遶境繡旗隊的一員，參加了17年，即使今年已高齡84歲，還是要從頭走到尾，支持她最大的動力就是「愈走對兒孫愈好」，其實隊伍中還有很多長輩都是為兒孫而走，這份愛讓人動容。

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