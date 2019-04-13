日月光徵才搬出AR擴充實境 經濟部次長曾文生也好奇

2019-04-13 13:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕日月光集團高雄廠為因應工業4.0潮流、5G科技新世代，與2019年下半年擴廠計畫，今參與經濟部「走向未來世界從5+2開始—產業徵才博覽會」第二場，於楠梓加工出口區管理處舉行的「循環經濟與國防產業」主題徵才，現場開出逾200名職缺，今年度預計招攬近千名工程師，吸引不少年輕人爭取面試。

日月光說明，本次招募活動現場，為了讓面試者更清楚日月光工作內容與工廠環境，故以AR呈現日月光的綠建築、工廠、天車、搬運系統等畫面，透過AR在現實世界中疊加虛擬影像的方式，讓受試者將工廠放在掌心，貼進觀看這個擴充實境的世界，連經濟部政務次長曾文生都很好奇，專程到日月光攤位與AR虛擬工廠互動。

日月光集團資深副總周光春表示，優秀的人才是促進科技產業永續發展的基礎，所以日月光除了大規模延攬高階技術人才外，也非常重視人才的培育和養成。未來在工業4.0的浪潮下是自動化的世界，數據量會越來越龐大，很多的智慧製造、軟體開發、數據分析等，都需要高階技術人才來建構，而這樣的人才目前各國都非常缺乏，也是日月光現階段努力養成的。

日月光除擴大徵才，更秉持著培育新世代AI技術人才為目標，3年內總投入2600萬元，其中分別為1800萬元的AI產學合作案及人才培育，並於今年初再投入800萬元全新打造AI深度學習環境，並與中山大學合作「AI技術領袖人才訓練專案」，以強化科技研究、人才培育與產業的連結。

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