創客教育普及化 花蓮智教中心開放民眾使用

2019-04-13 13:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣智慧教育中心上月正式揭牌，為期一個時間已先提供縣內師生進行3D列印、雷射雕刻等創客教育課程，未來每週二、五將再開放一般民眾使用，接受機關團體預約參訪，還能免費參加課程，讓科技教育不再是學生專利，而能普及全縣。

花蓮縣教育團隊爭取花東地區永續發展基金預算、前瞻基礎建設計畫經費挹注，打造花蓮智慧教育中心，整合現有科技教育資源，在縣府教育處2樓，規劃出教學活動、體驗DIY工具、自造者成果展示、AR及VR體驗區等，另設置開放式小型會議空間，成為全台首座縣級的智教中心。

花蓮智教中心上月啟用後，集結各校科技教育成果，以教案或作品方式展現供教師群參考，再自主選擇合適課程，帶回學校推廣，打造資源共享平台；另也邀請學生體驗3D列印、虛擬實境及雷射光雕，透過科技輔助學習製作創客商品。

花蓮縣教育網路中心輔導員邱文盛說，科技教育不單僅是學科的學習，而是能具備生活表達、問題解決、設計思考及動手實作的能力，一般生活中遇到的問題，透過創客都能輕易達成。

他說，智教中心成立目的，為培育更多科技教育人才，除從學校著手，全民普及化也相當重要，未來每週二將開放機關團體預約參訪，每週五也會固定開設課程，供民眾免費報名，希望將這樣的認知傳遞給大眾，一起學創客。

邱文盛說，另針對有心想要深入學習的民眾，也會在晚上開設為期1至2個月的長期課程，目前參訪與課程，皆採事先預約、線上報名，機關團體人數為10至20人，一次3至6小時，可進行3D列印、雷雕或程式語言等體驗課程。

他說，民眾推廣課程則由中心固定於每週五開設3小時創客體驗課程，10人以上開班，每班上限20人，國中以下須由家長陪同上課，相關課程或參訪申請，可至花蓮智教中心網站查詢。

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