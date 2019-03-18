英國家庭新現象 每天「一起獨處」多達136分鐘

2019-03-18 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國2名社會學者近日發表研究，指出現代英國家庭待在一起相處的時間變多了，然而，卻是大家各捧一台3C產品「一起獨處」的狀態。

據《Quartz》報導，牛津大學社會學家穆倫（Killian Mullan）和華威大學社會學副教授史黛拉（Stella Chatzitheochari），針對英國5000名兒童及其父母展開研究，結果顯示，在2000年至2015年間，8至16歲的兒童與父母相處的時間從347分鐘增至379分鐘，增加9％，乍看是個好傾向，然而，其中「一起獨處」的時間卻從84分鐘惡化到136分鐘，增加43％。

研究發現，現代家庭相處過程中，以用餐時間為例，成年人查看自己手機或平板設備的頻率是兒童的2倍；另外，在看電視的時候，成年人每30分鐘會當低頭族7分鐘，兒童則是5分鐘。

雖然同處一個屋簷下，可是滑著手機或平板不發一語的「一起獨處」時間卻越來越多。史黛拉表示：「3C產品深植家庭生活，雖未減少和家人共聚的時光，卻造成人們在相處時容易心不在焉，影響到家庭生活品質。」不過，她也強調，這些行動裝置同時也能讓家庭活動更充實，並讓人與外人聯繫情誼，因此未來還需要透過更多研究來進行佐證。

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