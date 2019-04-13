女乘客突嬌喘呻吟喊「不要」 小黃司機一句話讓她閉嘴

2019-04-13 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名計程車司機，近期載到一名戴口罩的女乘客，行駛過程中雙方正常聊天，不料在女乘客拿出信用卡付車資後，突然嬌嗔大喊「不要！不要啦」，司機告知車上有錄影，女乘客才恢復正常，自己開門下車。這段影片上傳到網路後，許多人質疑是仙人跳手法。

有網友12日在臉書社團《爆料公社》上PO出這段影片顯示，起初女乘客和司機在路途中正常聊天，司機還貼心詢問是否到達正確地點，卻在女乘客以刷卡付車資時，突然身體開始扭動，發出嬌嗔呻吟的聲音，口中還不斷喊著「不要！不要啦」，司機緊張問「妳怎麼了？」並且提醒「這裡有錄影喔！」女乘客一聽到車上有錄影，又突然恢復正常，急忙開門下車，一度把隨身物品留在車內，經過司機提醒才帶走。

這名PO出影片的網友表示，「好險這位司機大哥有車內攝影機，不然就慘了」。其他的網友也說，「直接載到警察局看她在不要三小」、「這年頭男生也要好好保護自己啊」、「不想付車資？來這招看司機會不會趕她下車不收錢？應該是有得逞過」、「好險司機有裝內攝的，不然換她自己如果錄聲音，還以為司機要對他怎麼樣咧」。

不過也有網友認為，可能為一種精神病，稱患者在藥物控制之下，可以保有一段時間的正常，和普通人一樣，但藥效過去後，可能會有幻視、幻聽、幻覺，也就是如影片前段，可以正常對話和一般人沒兩樣，不過一但病發，就會像影片後段這樣。

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