苗栗3學子「自助」 國際機器人賽奪金

2019-04-12 15:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕3名就讀高中職的苗栗子弟詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵，從小學習、熱愛機器人，組「Miaoli」隊，於日前參加2019年機器人世界杯新加坡公開賽，面對來自中國、馬來西亞、印尼等國家28支隊伍挑戰，在救援機器人比賽高級組奪下國際組第1名；3人參賽成果，展現智識所學，讓人欣喜，不過他們從報名、訂機票、飯店「自助」完成這項比賽，更實踐了現今教育強調「帶得走的能力！」

詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵，分別就讀國立苗栗農工1年級、國立苗栗高中3年級及國立新竹高中2年級；3人於國小起，在同一間機器人才藝班學習，也因對機器人的熱愛，結識為好友。

機器人救援比賽RoboCup是當前國際上級別最高、規模最大、影響最廣泛的機器人賽事，今年適逢於清明連假的5、6、7日在鄰近台灣的新加坡舉辦；3人受教練鍾武成建議參賽。

因比賽方式為裁判現場公布救援路線考題，團隊必須在1至2小時內修改程式、測試修正並完成救援任務。

3人因就讀不同學校，賽前只好透過課餘時間集訓，不斷假設題目、解決問題，修改程式及機器；此辛苦練習，也獲得美好成果。

除了比賽經驗的汲取，3人此趟出征，從最初的報名、訂機票、飯店，到參賽報到、臨場應變，都是「自立自強」，更讓他們從中學習、成長許多。

詹子頡、鄒侑澄、傅梓崵都說，就像學習機器人，除了增進邏輯思考能力，最重要的就是「臨場判斷、團隊分工及解決問題能力」，這也是未來人生挑戰中，所必需的能力。

鄒侑澄透過特殊管道入學，已錄取國立台灣師範大學電機學系，傅梓崵、詹子頡也希望未來朝電機等相關領域發展，「讓機器人為人類帶來更美好的生活！」

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