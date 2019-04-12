遊艇曬比基尼婚紗將登場 重型帆船橫渡小琉球暖場

2019-04-12 14:18

［記者陳彥廷／屏東報導］大鵬灣國家風景區管理處今年的遊艇帆船活動首創「比基尼婚紗」，明天開幕式除請來自創運動比基尼而知名的混血正妹Eileen到場，秀出健康活力美外，今年重型帆船橫渡邀請賽也增加新賽程，傳統的「橫渡小琉球」今天早上提前啟航，大鵬灣出海口前，20艘重帆張帆一字排開，場面壯觀。

今年重型帆船橫渡邀請賽賽前屢傳插曲，有雙體帆船翻覆，也有重型帆船引撆故障，不過這些船或所屬團體，今天早上都如期出發，鵬灣大橋短暫的開啟橋面，供高船桅的重型帆船出港。

鵬管處指出，今天的重帆第一場賽事，將直赴小琉球並繞島航行，全程採風帆吃風前進，不允許啟動引撆動力，共20艘重帆出發，其中還有包括較小型的雙體帆船。

鵬管處表示，今年的賽程延續燈流創新，除了傳統的橫渡小琉球，還新增往南到枋山海域再折返的賽程，精采可期，至於萬眾期盼的比基尼婚妙，因為題材吸引人，已有至少17對佳偶報名，明天開幕式可望捕捉遊艇上曬比基尼的「美景」，歡迎民眾前來體驗。

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