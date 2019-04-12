國片市占率年年降 監委促文化部改善

2019-04-12 09:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕政府為振興國內電影產業，自2010年起推動「電影產業發展旗艦計畫」，不料電影產業產值及出口值卻不升反降，甚至在國內的票房巿占率也年年降低，對此監察院通過監委王美玉、仉桂美及包宗和的調查報告，要求文化部應針對扶植電影產業一事研議改善。

調查報告指出，行政院在2009年間核定推動第1期「電視產業發展旗艦計畫」，並在2015年持續推動第2期計畫，但2017年的國片產值及出口值相較於2015年卻不升反降，國片在國內上映的部數及票房占比也呈現下降趨勢，顯見我國電影產業受國外衝擊等問題未能有效解決，文化部應檢討計畫執行之闕漏。

報告中也提到，我國電影業者規模過小，非常需要引進外界資金來提升競爭力，但「電影法」於2015年6月10日修正施行後，雖訂有租稅抵減等規定，但投資者對此卻似乎未盡了解，導致至今僅有1件適用個案，而文化部另將擴大第2期國發基金投資電影產業列為重要引資作為，但近2年國發基金也僅投資3家電影業者共0.24億餘元，也有再檢討之必要。

此外，報告也直指目前國片劇情不夠多元，文化部雖對此提出「徵選優良劇本」及「補助劇本創意開發拍成電影」兩項獎助措施，但自2010年到2017年間，核定補助案件拍成電影的比率仍偏低，文化部應引導產業順應新興視頻通路需求，並解決國片元素類型不夠多元之問題。

最後，該3名監委認為，文化部在2016年間接收戲劇商業同業公會全國聯合會建置的票房統計系統，藉以彙整全國電影票房資料，但仍有部分業者對於票房統計資料的正確性存有疑慮，文化部雖從2017年初開始辦理第2階段優化作業，然而迄今尚未完成，未來應加速推動優化作業。

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