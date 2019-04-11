影片曝光！高蹺鴴保護地盤 大戰「死神的鐮刀」埃及聖䴉

2019-04-11 16:42

［記者林宜樟／嘉義報導］外來種的埃及聖䴉近年來在台灣棲息繁殖，因無天敵，數量大增，對原生物種造成危害，也和其他鳥類爭食；嘉義縣東石鰲鼓濕地是知名賞鳥景點，解說員黃月英今天拍下2隻高蹺鴴和埃及聖䴉在千島湖大戰的影像，只見高蹺鴴不斷飛舞、往前攻擊，大型的埃及聖䴉則揮舞被稱為「死神的鐮刀」的嘴喙，最後埃及聖䴉走向一旁，高蹺鴴成功捍衛領地。

埃及聖䴉比常見的白鷺鷥體型更大，身體全白，後羽黑色，頭部和頸部也是黑色，飛行時雙翼張開後邊還有黑色羽毛，嘴喙則像死神的鐮刀般彎曲，因體型大而無天敵，經觀察估計在嘉義縣棲息數量超過數千隻，先前還在東石發現大型巢穴，目前已由林務局委外單位移除。

黃月英說，該處是高蹺鴴的地盤，最近是繁殖季節，可能附近有高蹺鴴的巢，因此看到埃及聖䴉靠近覓食，就激烈的攻擊捍衛領地；影片中只見兩隻高蹺鴴從各種方向攻擊，孤身的埃及聖䴉回擊，後來自行走向一旁，2隻高蹺鴴則不停監視牠的動向，黃月英說，雙方大戰的結果是高蹺鴴成功趕跑埃及聖䴉。

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