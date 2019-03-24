埃及聖䴉現蹤台中 民眾憂本土鳥類難生存

2019-03-24 22:41

〔記者陳建志／台中報導〕外來種鳥類埃及聖䴉，數量有逐年增加趨勢，月初嘉義東石更發現一處數量近3千隻的巢穴，台中民眾近日也在龍井農田發現2、30隻埃及聖䴉集體出現覓食，因體型大、會掠食其他水鳥的蛋與幼鳥，民眾憂心數量持續增加，危及台灣本土鳥類的棲地和生存，希望政府擴大調查找出巢穴，並以更有效的方法抑制族群數量。

原產於埃及、非洲的埃及聖䴉，疑似台灣某樂園引進飼養後有幾隻脫逃，並在台灣繁衍，族群數量近年持續增加，3月初在嘉義東石網竂村一處公墓，有人空拍到一處巢穴，初估數量近3千隻。

台中也有民眾近日在龍井山腳里田裡發現牠們聚集覓食，該位李姓民眾表示，最近幾年，每年插秧前後就會看到成群的埃及聖䴉到田裡覓食，且數量1年比1年多，前陣子看到至少2、30隻在田裡覓食，因體型明顯比白鷺鷥大，擔心會危及台灣本土鳥類的生存，希望相關單位能想出對策防治。

台灣野鳥協會總幹事吳自強表示，台中大安海濱，過去曾發現埃及聖䴉的巢穴，其他包括龍井、大肚溪出海口、大里溪流域都曾有埃及聖䴉現蹤，因體型大、食性廣泛、適應力強，不但會破壞防風林，還會和本土鳥類競爭食物，尤其數量持續增加，希望政府能以衛星定位等方法，積極找出牠們的巢穴進行防治。

農委會林務局保育組表示，2017年進行研究調查時，發現全台埃及聖䴉約有2、3千隻，目前最新數量和巢穴位置正委外調查中，不過數量確實增加，目前已訓練林務局巡山員使用空氣槍，將以空氣槍、陷阱、網子等方式移除埃及聖䴉，避免族群數量持續增加。

林務局保育組表示，台中民眾雖通報有多處地點發現埃及聖䴉，但目前並未發現確切巢穴位置，較近的巢穴是在彰化芳苑紅樹林，強調為監測其分布情形，已設立「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書粉絲頁，呼籲民眾只要發現埃及聖䴉蹤跡，尤其是巢穴，都能上粉絲頁通報確切位置。

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