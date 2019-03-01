埃及聖䴉大舉入侵 將動用空氣槍射殺

2019-03-01 21:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕繼全台大舉移除外種沙氏變色蜥後，近來爆量的埃及聖䴉，也被農委會林務局列入今年移除對象，規劃以空氣槍進行撲殺。

原產於非洲、中東地區的埃及聖䴉，被新竹某樂園引進台灣後，原本只有幾隻脫逃，卻在台灣大量繁殖，根據嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺等人長期觀察，估算光是嘉義縣沿海地區數量就有近萬隻之多，而且因族群愈來愈龐大，已有往平原區遷徙趨勢，最近連嘉義市郊都零星出現。

陳建樺今日下午到嘉義縣東石鄉網竂村空拍，發現一處埃及聖䴉巢穴，估算數量逾2000隻，如果加計離巢覓食者，光這裡恐怕就有3000隻之多。

林務局統計，目前嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新北都已經有埃及聖䴉群聚繁殖區，由於埃及聖䴉已被歐盟列入百大入侵種，對地方生態危害愈來愈嚴重，撲殺移除是多方的共識。

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，埃及聖䴉會掠食其他水鳥的蛋與其幼鳥，而且其食性廣泛、高適應力，除可能引發食物資源及棲地競爭，也可能逐漸取代鄉間常見的鳥類景觀，對台灣原生物種造成威脅，將進一步用空氣槍撲殺進行移除作業。

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