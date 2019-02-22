死神的鐮刀！埃及聖䴉入侵 高鐵大道旁就看得到

2019-02-22 18:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕外來種鳥類埃及聖䴉在台灣繁衍，過去多在沿海濕地現蹤，最近有民眾在嘉義縣太保市高鐵大道旁農田就看到3、40隻埃及聖䴉在田間覓食，農民在附近耕作也不飛離，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，埃及聖䴉棲息地逐漸往內陸擴散，為了生存與覓食，和人類的生活圈越來越近。

埃及聖䴉比常見的白鷺鷥體型更大，身體全白，後羽黑色，頭部和頸部也是黑色，飛行時雙翼張開後邊還有黑色羽毛，嘴喙像死神的鐮刀般彎曲；2月時有民眾在太保市新埤里、港尾里一帶靠進高鐵大道旁，看到埃及聖䴉在農田出沒，該族群數量龐大，特徵明顯，也讓民眾議論紛紛。

陳建樺說，埃及聖䴉在嘉義縣大多棲息在布袋、東石及義竹，鹿草、太保偶有現蹤；因體型大而無天敵，經多年觀察估計在嘉義縣棲息數量超過1000隻；牠會吃田裡大顆的金寶螺，對農作物無害反而有益，但青蛙、蟾蜍也吃，可能會對部分物種造成危害，也會與原生種鳥類爭食。

陳建樺笑說，埃及聖䴉在台灣的天敵應該只剩下「人」，但曾有漁民跟他說，「埃及聖䴉肉很難吃」，大概也沒人會去捕捉；以前觀察埃及聖䴉很怕人，但可能因數量增多，必須更接近人類生活環境覓食，因此出現在來往車輛多的高鐵大道附近。

嘉義林管處副處長李定忠回應，林務局監測埃及聖鹮的繁殖巢區，嘉義縣布袋鎮有一處，去年以陷阱及人力共移除17隻「亞成鳥」；今年將於第一波繁殖季（3至4月間）針對巢區移除蛋及幼鳥，擴大搜尋尚未發現的巢區，並以無人機監測南部海岸林，並訓練專業人員以空氣槍試辦成鳥防治作業。

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