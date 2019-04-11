10億APP連訂票都無法 立委：台鐵還回「搶票是樂趣」

2019-04-11 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委許毓仁今天在立院召開記者會，揭露台鐵最近上線新APP「台鐵e訂通」耗資10億元，卻連基本的訂票、購票都沒辦法用、爛到爆，網路評價也只有2.3顆星「這不是弊案什麼才是弊案？結果台鐵局還回他「搶票是樂趣」，他要求交通部、台鐵局公布資金流向，否則交通部長林佳龍、台鐵局長等人就一個個下台！

許毓仁指出，這款APP2016年原本編列年度預算2億元，但前瞻一期增加4.8億元、二期增加3.6億元，在大幅挹注下提高到10億多元，大家有看過這麼貴的APP嗎？他說，先前詢問台鐵局人員是否能解決搶不到票問題，台鐵回應沒辦法，「搶票是種樂趣」。

許毓仁質疑，這個案子不敢在過年前的搶票高峰上線，一直拖到清明節後，結果最近上限又引來一片幹剿，評價超爛，因為連最基本的線上購票都沒辦法做，花這麼多錢開發這種爛貨，爛到要買火車票都不能用，荒唐、荒謬、浪費民脂民膏，合理懷疑有弊案，要求交通部、台鐵局立刻公布資金流向及採購合約，否則交通部長林佳龍、台鐵局長一個個下台！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/