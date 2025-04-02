日籍婦人遊高雄走人行道遭撞飛 搶救16天不幸傷重不治

廂型車肇事後停於中央公園路旁。（民眾提供）

2025/04/02 17:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕61歲日本籍婦人和兒子來台旅遊，走在高雄市區人行道卻遭箱型車撞上，重傷送醫，搶救16天不幸不治。檢警昨天（1日）完成相驗，撞死日婦的張姓箱型車駕駛涉犯過失致死罪，複訊後6萬元交保，日婦遺體已由家屬領回處事。

檢警指出，3月15日下午4點多，新興分局交通分隊員警在前金區中華、五福路口執行交通疏導勤務，看見一輛箱型車沿中華三路北上車道行經路口，突然偏右駛上人行道，撞上一名婦人。

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員警立即通報救護人員到場，對73歲駕駛張男酒測，並無酒精反應，經了解，張男供稱，行經路口時見有警察指揮交通，一時緊張不明原因偏右駛上人行道。

被撞重傷的日籍婦人與30歲兒子來台旅遊，當時與家人走在中華三路、五福三路口圓環人行道上，張男開貨車衝向人行道，其他路現連忙跳離，日籍婦人直接被撞飛到圓環花圃內，警方立即協助通知日本在台協會，協助婦人後續醫療處置。

不過，日婦經16天急救後仍不幸傷重不治，高雄地檢署昨天會同法醫到高雄長庚醫院相驗，張男也在檢察官複訊後以6萬元交保；日婦遺體在雄檢核發相驗屍體證明書後，交由家屬領回處理後事。

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