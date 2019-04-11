04/11 各報重點新聞一覽

2019-04-11 06:11

自由時報

民進黨總統初選延到5/22後

民進黨總統初選提名確定進入延長賽。民進黨中執會昨天通過延長總統初選協調時間，總統初選提名民調作業延至五月廿二日立委初選提名作業完成後進行，但後續的政見會、民調、中執會公告時間仍未定，將待日後中常會通過詳細日程。期間，總統初選五人協調小組將繼續進行協調作業。

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瑞典調查：外國假新聞攻擊 台灣受害最深

台灣受假新聞衝擊全球最嚴重！瑞典哥登堡大學主持的V-Dem資料庫，本月發布最新調查資料，其中「遭受外國假資訊攻擊」的程度，台灣排名世界第一，且分數與其他國家有很大差距。「菜市場政治學」網路平台團隊警告，台灣已被眾多國內外專家認定為「受害程度相當嚴重」；V-Dem計畫成員之一、成大政治系助理教授王奕婷指出，訊息若被外來者操作，國家主權將受威脅，台灣必須以國家主權高度來看這樣的調查結果。

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2019台北米其林 24家餐廳登榜

被譽為美食界聖經的米其林指南登台第二年，昨日公布「二○一九台北米其林指南」，今年共收錄一百廿七家餐廳，獲米其林星等榮耀的餐廳二十四家，其中五家為新進榜餐廳，今年榜單一星餐廳從十七家增為十八家，二星餐廳從兩家增為五家，三星維持一家；而去年榜單中僅兩家台菜，被評為不夠接地氣，今年則新增至四家，象徵台菜大獲全勝。

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蘋果日報

2019台北米其林 頤宮蟬聯3星 摘星24家美食全攻略

美食界年度盛事2019台北《米其林指南》完整榜單昨公布，今年24家餐廳摘星，比去年多4家，除君品酒店頤宮中餐廳蟬聯國內唯一3星，另有5家新入榜，頂級壽司店鮨天本首次入選就勇奪2星，無菜單料理Impromptu by Paul Lee、時尚亞洲菜logy、台菜山海樓及華西街台南担仔麵等4家新入榜餐廳也獲1星。

《蘋果》直擊 王世堅 11天二聚熟女 溫馨接送又共享甜湯 強調僅好友

台北市議員王世堅去年被拍到在車內夜會熟女，他稱是認識20多年的好友，上月19、30日《蘋果》又直擊他倆情誼，在車內吃消夜、喝甜湯，熟女還伸筷子夾王手上的食物，11天2次夜會顯見兩人交情匪淺。王昨強調對方是單親媽媽，多年好友有事請他協助，無不可告人之事，「我無愧於天地」。

聯合報

綠總統初選延後…賴：對黨嚴重傷害 蔡：捍衛執政價值

民進黨中執會昨天通過延後初選時程，民進黨秘書長羅文嘉會後宣讀決議內容表示，為促進黨內團結，在不停止初選機制、不改變原有流程的原則下，延長協調時間至五月廿二日立委初選作業完成後進行。

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

全球首張黑洞照片，台灣時間昨晚九點七分亮相，包括台北在內共六座國際城市，同步曝光這張令全球屏息的神祕照片。此一照片不僅證實科學家愛因斯坦提出的廣義相對論，也象徵台灣和全世界頂尖科學家聯手，樹立人類歷史的重要里程碑。

中國時報

民進黨初選拖到522 獨派翻臉

民進黨總統初選確定進入延長賽！中執會昨經過3小時討論後，宣布在不改變流程及初選機制下，協調期拉長至5月22日、黨內立委初選完成後，再做總統民調。蔡英文總統表示，黨處理初選的任何思考和做法，她都尊重；前行政院長賴清德則強硬表示，「深感遺憾，但參選到底。」

沒有萬分之一 吳宣布不選總統

國民黨主席吳敦義保留「萬分之一可能」參與黨內總統初選，引發「球員兼裁判」的疑慮。昨天中常會召開前，吳敦義終於鬆口說，「我沒這個意願！」他強調，作為黨主席唯一的目標，就是推舉品德、操守、能力、經驗都無懈可擊且最有勝利機會的人，贏得政權、重返執政。

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