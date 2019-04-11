民進黨總統初選延到5/22後

2019-04-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選提名確定進入延長賽。民進黨中執會昨天通過延長總統初選協調時間，總統初選提名民調作業延至五月廿二日立委初選提名作業完成後進行，但後續的政見會、民調、中執會公告時間仍未定，將待日後中常會通過詳細日程。期間，總統初選五人協調小組將繼續進行協調作業。

不改變原有流程 延長協調時間

民進黨總統初選協調期原訂明天截止，參與初選的蔡英文總統與前行政院長賴清德對協調事宜遲未能獲致共識，賴清德主張初選如期進行，但中執會昨仍通過延長初選協調期的決議。

對此結果，蔡英文表示，黨的任何思考和做法，她都尊重。賴清德則說，中執會延後初選時程，他深感遺憾，也不認同，他不改初衷，參選到底。

蔡英文：尊重 賴清德：不認同

中執會先由初選五人協調小組向中執會報告，協調小組成員、總統府秘書長陳菊坦言目前協調沒有結論。隨即由中執委各自表述立場，但仍無交集，甚至出現砲轟黨中央的火爆場面。最後經黨中央與各方折衝協調，草擬出「在立委初選落幕後，五月二十二日後再行總統初選民調」的折衷方案。

民進黨秘書長羅文嘉會後表示，「今天不是誰正式提案」，而是在協調小組報告後，民進黨組織部根據接下來總統初選流程提出建議，在中執會無異議下通過。為促進黨內團結，在不停止初選機制、不改變原有流程原則下，延長協調時間。總統提名初選民調，將在立委初選作業完成後進行。

政見會、民調時間 中常會敲定

羅文嘉說，民進黨立委初選完成作業時間是五月二十二日，因此在五月二十二日後就準備進行總統提名的民調作業，在這段期間，五人小組將繼續協調雙方；原訂的政見發表會、民調時間都將往後延，詳細的民調時間將在日後中常會通過。羅表示，中執會大家有共識，上述決議是大家一起承擔、一起負責。

黨主席卓榮泰呼籲說，民進黨將總統初選民調時間調整在立委初選之後進行，目的是希望促進黨內團結，透過更多時間爭取團結機會，而非在這段時間變成更多對立和對戰。

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