2019台北米其林指南 首摘星主廚田原諒悟：「再來一顆會更好」

2019-04-10 18:56

〔記者周采薇／台北報導〕2019台北《米其林指南》，在今天4/10正式公佈完整名單，今年第二屆台北米其林指南收錄了24間餐廳，比去年多出4間。一星餐廳有18家；二星則有5家，比去年多出三家；三星則是由「頤宮」蟬聯米其林最高榮耀，面對今年再度獲獎，「頤宮」主廚陳偉強說：「盡量保持平常心去看待每個事情。」

今年有五間新入榜餐廳，「鮨天本」首次入圍就摘下二星，另外四間新入榜的一星餐廳為：「Impromptu by Paul Lee」、「Logy」 、「山海樓」以及「台南擔仔麵」。Impromptu by Paul Lee 去年8月才在台灣開幕，經營不到一年就摘下米其林一星，年輕的主廚李皞也因此受到相當大的關注。主廚李皞說收到米其林邀請時難以置信，但摘星給了團隊很大的肯定。同樣也是開店不到一年的時間就摘星的餐廳，還有這家Logy。主廚田原諒悟融合了台灣以及日本的食材，賦予菜色新的元素。他表示：能得到一顆星非常開心，但「再來一顆會更好」，期許團隊可以朝2顆星的目標前進。

從一星升到二星餐廳的有兩家，分別是Taïrroir以及RAW。Taïrroir的意思是結合了「Taiwan」（台灣）與「 Terroir」（法文詞:風土）而成的自創字，35歲的主廚何順凱用法式料理的手法融合進台灣的當季食材，呈現出獨有的台法混血料理。仔細一看Taïrroir的菜單，「寶鮑不說」、「酒柿狂」、「一同去椒游」這些讓人摸不著頭緒的菜名，都是何順凱自己寫下的菜單。他說因為客人看不懂菜單，就會向服務員詢問，藉此除了可以拉近客人以及服務員的距離，也能區分飯桌的主客關係。

今年摘星的台菜餐廳，由去年的2間增加為4間，新進榜的兩家分別為山海樓以及台南擔仔麵，金蓬萊和明福台菜海產則是蟬聯一星。去年「明福台菜海產」摘星時，沒有現身頒獎典禮，今年老闆李日明和好友林麗珠上台領獎，台下一陣掌聲如雷。台灣年齡最大的米其林主廚「阿明師」身穿格子襯衫加上米色背心，對比其他主廚都穿白色的主廚服，相當的不一樣。米其林越來越多台菜入榜，也代表米其林不再只是高檔異國餐廳，更多了台灣的在地風味。

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