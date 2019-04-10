中市創風氣 擬讓中小學教師可申請帶職公假進修1學期

2019-04-10 14:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府教育局今日舉行「台中市教育前瞻發展會議」，會中提出擬比照大學教師，獎勵績優中小學教師可帶職公假申請1學期的國內外全時進修，每年預計核予6位教師帶職帶薪公假國內外進修，盼鼓勵教師持續專業成長。

台中市教育局首次舉辦教育前瞻發展會議，邀集40多位國內知名教育學者專家，針對台中市教育議題進行探討並提供意見。

教育局會中提出將研議「獎勵績優中小學教師國內外全時進修研究」相關辦法，教育局長楊振昇指出，教師與校長的專業化才是教育發展的根本，台中市盼建構教育發展特色，提出讓教師帶職帶薪休假進修的構想，讓教師能持續精進能力。

楊振昇指出，尤其年金改革後教師職涯變長，如何激勵教師持續專業成長有其需求性，目前大學教師教學到一定年資就可申請帶職休假進修，希望向下引進中小學教師也有此進修管道，激勵教師動能。

前國教署長、台北市立大學教授吳清山肯定這項計畫具「前曕性」，但因中小學教師數眾多達逾萬人，僅有6個名恐不夠吸引人，建議提高到12人，且進修時限延長到1年。

台中市教師會理事長洪維彬肯定計畫關注教師在職進修，也盼名額增加，且計劃研擬完成後送台中市教育審議委員會通過形成正式政策，而非有經費才推動，更應提早辦理，讓教師有感。

不過，全國教師工會總會理事長張旭政指出，他比較看重如何帶領整體教師專業提昇，尤其是若以「明星老師」式培力，等變大明星後未必留在教育體制內，這項獎勵是成就教育還是僅成就個人，應多思考。

張旭政建議，可與教師工會密切合作帶領教師進修，成教師專業支持系統，應是長遠持久且有助整體教師專業進修的方向。

台中市家長協會理事長吳政霆指出，受培訓的教師完成進修後，有沒有義務回到校園成為種子教師，去帶動更多人成長，否則中小學教師群達1萬多人，可能有人一輩子都輪不到，若不能約束進修教師回來後的責任與義務去從事成果擴散，花這麼多錢只成就個人，對整體教育環境改善無益。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕也提出，希望制度是鼓勵績優教師，而非依年資輪流，另盼建立公平公開的制度讓績優教師真正享受進修便利。

楊振昇指出，目前設計是希望這項進修制的榮譽能高於師鐸獎，像「教育界的李安」，因此能獲准進修者須是大家高度肯定的教師、眾望所歸者，名額絕對不能浮濫。

楊振昇指出，未來會建立嚴謹審查機制，有初審、實地訪查、複審，另審查重點不會只看教師個人的研究或教學表現而己，而是會看教師是否對台中市教學有貢獻及影響、促進發展等，才能得到委員青睬，且也會要求進修後跟主管單位報告成果，並前進台中市各級學校專業分享。

楊振昇說，因為茲事體大不會躁進，今天先收集各界意見，至於實施期程，會等規劃妥善後再推出；希望藉此規劃走出台中中小學老師的特色，成團體動力，激勵大家也見賢思齊做做看。

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