全球洪門忠義文化論壇今晚登場 大禮迎接海外貴賓

2019-04-10 08:54

〔記者張忠義／高雄報導〕邁入第十年的全球洪門忠義文化論壇今晚將在漢來飯店登場，適逢全球洪門、中國洪門五聖山總會長劉會進接掌洪門總會長20年，吸引全球洪門2500位國內外昆仲與貴賓前來祝賀，昨晚在林皇宮舉行海外迎賓宴，近800位來自泰國、馬來西亞、日本、韓國、香港、大陸嘉賓齊聚，祝賀洪門20年的大喜事。

劉會進在致詞時表示，洪門歷史悠久，是講民族大義的愛國社團，為民族大義而奮鬥，希望今日的活動以後，洪門繼續得到泰國重要領導支持，發揚光大，遍地開花。

此次出席的海外嘉賓，包括泰國、馬來西亞、香港、大陸、日本、韓國，其中，來自泰國的嘉賓皆是重量級人物，如泰國素披迪·巴威塔親王，是泰國皇室至親，泰國國防部陸軍上將。蓬貼·貼幹乍那是泰國第一大黨「為泰黨」的核心領導人，歷任泰國國務部長、第一副總理、代總理。

革滴薩·達瑪朋海軍上將，曾任泰國皇家海軍陸戰隊的司令、基地司令；蘇瓦·吉拉攀，泰國皇室基金會外事顧問；披塔雅·習里拉嘎警中將，泰國皇家員警總署廉政局司令。

還有國際青年領袖聯盟主席，世界著名佛教大師，四川雅江紮嘎寺的加措活佛，與中華全球洪門聯盟總顧問、洪門國際基金會執行主席兼財務長王鴻賓教授、國民黨市黨部主委莊啟旺等人，盛況空前。

遠道而來，加措活佛表示，洪門信奉關公，以忠義為精神，是現代社會所最需要的，更體現敬天愛人的精神，如今「上有關公 下有洪門」，能來傳播正義與愛，他盛讚洪門是一個非常好的組織，能來參加，感到非常榮幸。

晚宴也進行了精彩的演出，如「雙管大師」蕭季慧的雙管揮毫，唐氏症兒童的鼓藝表演，中正高中學生進行的「大旗」與「武術」演出超吸晴；活動也邀請到洪門高級顧問、香港中華文化副主席王少秋，演唱「京劇」與「梨花頌」，有如將時空帶到百年前。

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