信徒隨香順便徵女友 開出條件「愛媽祖」

2019-04-09 20:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人好有福氣！兩大媽祖女神大甲媽和白沙屯媽，今天先後經過彰化市，大甲媽從昨天下午待到今天清晨才離開彰化市，民眾喜迎媽祖的熱情正高，下午又來了被信徒冠上「粉紅超跑」名號的白沙屯媽，兩大媽祖一前一後在彰化市出現，讓虔誠的信徒在24小時內完成2次「鑽轎腳」，幸福滿滿。

大甲媽遶境路線固定，昨天下午由大度橋入境彰化市後，沿省道中山路彎進國聖里，在彰化市區遶境，今天凌晨3點多駐駕彰化市南瑤宮，停留5分鐘後起駕南下行程，約清晨5點左右離開彰化市。

路線飄忽不定的白沙屯媽，今天下午3點多由台中市烏日區大度橋入境彰化市，一路急行軍趕行程，鑾轎和香客沿省道台1線中山路進入彰化市，從彰化市大度橋頭到花壇鄉中山路2段的鑫車汽車廣場，前後約13公里路程，不到3個小時走完，徹徹底底發揮了神轎「粉紅超跑」的功力。

一路上，不少信徒為了「鑽鑾轎」，用跑百米的速度，追著白沙屯媽跑，就連彰化縣長王惠美向白沙屯媽獻花後，也跪趴在地「鑽轎腳」，白沙屯媽祖每行經主要路口，傳來鳴鑼聲響「鏗鏗鏘鏘」，引來信徒驚呼，期待媽祖抉擇往自己站的方向靠近。

白沙屯媽遶境彰化市，有民眾在彰化踢爆網LINE群組，分享香客跟隨白沙屯媽的照片，有人背部掛著斗大「徵女友」3字，附帶條件一定要「愛媽祖」，還有香客背掛著看板寫著「不摸轎、不浪費食物、不亂丟垃圾、不坐車…」，更附註「p.s徵男友」，信徒求姻緣展露無遺。

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