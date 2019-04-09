大甲媽遶境唯一停駕民宅「擇元堂」 40年前結下的緣分

2019-04-09 19:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕大甲媽祖遶境今天抵達雲林縣西螺鎮，明天將進入虎尾鎮，在遶境過程中，大甲媽會在一處民宅停駕，也是大甲媽遶境唯一會停駕的民宅，就是虎尾鎮北溪里的「擇元堂」，大甲媽願意停駕，原因居然是「擇元堂」給信眾「方便」。

大甲媽教師研習團執行秘書洪瑩發表示，40年前虎尾鎮民陳新元位在北溪里村外小路的新居剛落成，夜裡門外傳來吵雜聲，他開門一看，竟是大甲媽祖遶境隊伍，由於附近只有他一處住宅，陳新元熱情接待信徒休息、如廁，甚至提供豆漿、包子等熱食。

第二年到陳宅休息的信徒及隨轎員越來越多，他為了服務隨轎工作人員及信徒，在他住宅後院蓋3間洗手間，遶境隊伍抵達時，也一定準備豆漿、包子、水果等食物。

洪瑩發發現，大甲媽每年遶境途中必定會在他家短暫停留，也成為唯一會停駕的民宅，雖然陳新元已經過世，家族成員仍會熱情迎接媽祖，今年大甲媽遶境隊伍預計明天凌晨抵達擇元堂。

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