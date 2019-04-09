週三早晨天氣仍熱 東南部恐有焚風 下午北台轉涼有雨

2019-04-09 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地大多為晴到多雲的好天氣，高天高溫落在30至34度，氣象局也發布了今年第一次高溫資訊。到了明天（10日），下午開始會有一波鋒面經過，東北風也增強，北台灣局部地區有降雨機率，請民眾注意。

根據「中央氣象局」預報，明天中午以前各地天氣仍會像今天一樣，晴朗溫暖，高溫普遍可來到30至33度，中南近山區地帶以及東南部有機會到34、35度，尤其要特別注意東南部地區會有焚風發生的機率，當地民眾請多加留意。紫外線方面，白天時各地民眾要當心紫外線指數容易達到過量或危險等級，務必做好防曬工作且多補充水分。

到了下午以後，隨著鋒面通過，東北季風增強，北台灣雲量也開始增多，局部地區有機會出現短暫陣雨，東半部局部地區出現短暫雨機率也會提高，中南部則不受影響。北台灣下午過後氣溫同時間也開始降低，傍晚左右溫度約在24度上下，並持續下降，提醒民眾早上出門雖然炎熱，但記得多帶件衣物、雨具以備不時之需。

對於明天下午開始的天氣轉變，據「天氣風險公司」表示，明天一直到週五的降雨應該是以中部以北為主，中南部影響較小。到了週六就要看南方雲系的發展為何，不排除屆時會影響到全台，但北台灣似乎難逃有雨天氣。

空品方面，根據行政院環保署空品預報指出，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。但要注意明天竹苗以北擴散條件較差，上午局部地區可能達橘色提醒等級，待到午後鋒面通過及東北風增強，空品才回逐漸改善。

另外在東北季風增強以前，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，提民眾交通往返要特別注意路況及相關資訊。而明天中部以北、東半部及金門、馬祖沿海及鄰近海域在東北風增強以後也會有較強陣風，尤其東部及東南部（含綠島、蘭嶼）將有9級的強陣風出現，提醒海上作業，或是要在海邊活動的民眾多加留意。

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