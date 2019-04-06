收假日好天氣！週日白天破29度 西半部空品差

2019-04-06 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕明天（7日）一樣是陽光和煦、舒適溫暖的天氣，各地白天高溫將來到29度以上，僅東半部地區有小範圍短暫降雨，西半部山區午後也有零星陣雨的機率。另外，西半部空氣品質較差，提醒民眾外出記得攜帶口罩。

天氣風險公司預報，天氣將持續回暖至下週三（10日），下週三起鋒面南下，北部、東北部溫度將略降且有雨，中南部與東南部則較不受影響。

溫度方面，明天各地清晨低溫約19至23度間，白天高溫則會來到29度以上，中南部近山區及台東大武一帶，可能還有33度以上高溫出現，提醒民眾外出活動注意防曬、多補充水分。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣為高量級，其餘縣市皆為過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾需做好防曬措施。

空品方面，受西南風挾帶微量境外污染物移入影響，明西半部污染物濃度上升，北部、竹苗、中部及高屏為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區擴散條件較差達「紅色警示」等級；宜蘭及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，花東空品區則為「良好」等級。

另外，中央氣象局也提醒，受暖空氣北上及風速偏弱影響，金門、馬祖及西半部地區明天易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率會更高一些，適逢清明連假收假，南北交通請注意安全，離島往返也請留意航班資訊。

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