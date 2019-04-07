週一各地紫外線指數易過量 好天氣只到週二

2019-04-07 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣穩定晴朗，白天高溫普遍都有29度以上。明天（8日）的天氣狀況也會和今天差不多，各地陽光和煦，白天溫度也容易偏高，但也呼籲民眾好好把握這幾天好天氣，預計下一次天氣變化會從週三（10日）開始，請民眾注意。

根據「中央氣象局」預報指出，明天（8日）各地大多為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區偶有小範圍的降雨狀況，另外注意西半部山區午後也會有局部降雨的可能。溫度方面，各地清晨感受上相當舒適，約莫在21至24度，白天溫暖甚至會有些熱，大部分地區高溫預計都會在30度上下，且明天大部分地區紫外線指數容易達過量，甚至危險級，尤其是大台北盆地及南部近山區，有機會出現32、33左右的高溫，提醒民眾選擇寬鬆透氣的衣服，出外也記得做好防曬，隨時補充水分也免中暑。

另據「天氣風險公司」表示，這樣的好天氣將持續到週二（9日），週三（10日）可能將有一波微弱鋒面掠過台灣附近，後續也會有華南水氣接近，同一時間東北季風又將增強，預計週三開始天氣變化較大，下雨機率也提高。

空品方面，明天花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級；中部以北局部地區短時間可能達紅色警示等級。另外，金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲情況發生影響能見度，尤其在清晨、深夜時分，提醒民眾多加注意。

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