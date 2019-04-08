紫外線過量！各地高溫達30度以上 週三後氣溫下滑轉濕涼

2019-04-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日天氣與今天類似，各地白天溫暖微熱，高溫達30度以上，又因雲量少使紫外線指數過量，提醒民眾從事戶外活動注意防曬、多補充水分；穩定溫熱的天氣預計持續到週三，之後將轉濕涼天氣並持續到下週。

《中央氣象局》預報，明天各地清晨、夜晚溫度較為舒適，白天高溫則可達30度以上，高屏近山區更有機會飆升至35度；至於天氣普遍是陽光普照，僅東半部、金馬地區可能有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小區域短暫陣雨，西半部則因大氣穩定，空氣品質差，敏感族群要特別留意。

天氣風險公司表示，晴朗微熱的好天氣只會持續到週三，待新一波鋒面和東北風到後，預計天氣將轉濕涼並持續到下週二、三，尤其北部、東半部會有陣雨發生。

溫度方面，北部、中部為22到33度；南部為23度到33度；東部為22到32度；連江18至25度，金門21至26度，澎湖23至29度。

紫外線方面，全台皆為過量級。

空氣品質方面，花東為「良好」等級；宜蘭及高屏地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南地區為「橘色提醒」等級。

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